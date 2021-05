CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido ao Correio)

Um jovem de 18 anos foi preso, na madrugada deste sábado (22/5), no Distrito Federal, após fugir de uma abordagem policial. Durante a perseguição, ele perdeu o controle do veículo, bateu no portão de um condomínio em Vicente Pires e só parou ao colidir com uma residência. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), o rapaz não tinha carteira de habilitação (CNH) e estava embriagado.

O acidente aconteceu em Vicente Pires. De acordo com a corporação, por volta de 00h30, os policiais avistaram um Fiat Toro preto com farol apagado, o que levantou suspeita. Após dar a ordem de parada, o condutor fingiu que ia desembarcar do veículo. Porém, esquivou-se e saiu com o carro em alta velocidade.

Durante o percurso, o jovem colidiu com outros dois veículos estacionados. Em uma curva, perdeu a direção e colidiu com um portão de um condomínio e invadiu uma residência. O caso foi registrado na 12ª Delegacia de Polícia, e o condutor foi autuado por embriaguez ao volante, dirigir sem CNH e dano ao patrimônio.