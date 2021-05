Violência: Bombeiro é morto após assalto em Samambaia

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/Arquivo pessoal)

Um bombeiro morreu, na noite deste sábado (22/5), depois de ser esfaqueado durante um assalto em Samambaia, perto da estação do metrô Furnas. O militar identificado como José Raimundo Gabriel de Carvalho, de 55 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de um colega de trabalho que não quis se identificar, José tinha ido com a mulher buscar uma sobrinha na parada de ônibus. “Quando chegaram lá, um homem estava sentado e o sargento virou as costas para ele. O cara sacou uma faca e o atingiu pelas costas. Ele virou e continuou sendo esfaqueado até cair, foi quando tentou sacar sua arma para se defender”, contou ao Correio.

De acordo com o amigo, o bandido entrou em luta corporal com José Raimundo Gabriel, roubou a sua arma e baleou o sargento. “Foi atingido mais duas vezes. Uma equipe do Samu estava passando pelo local e foi abordada pela esposa dele”, disse. “Após várias tentativas de reanimação cardiopulmonar, o coração dele voltou a bater, porém, no centro cirúrgico, ele teve outra parada e não resistiu”, lamentou o bombeiro.

O sargento estava lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap), unidade em que atuou na ativa como instrutor (cargo que exercia por vários anos), no programa que reintegra bombeiros da reserva para auxiliar em funções administrativas. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmou que “a PMDF, a PCDF e o Centro de Inteligência do CBMDF trabalham para elucidar as circunstâncias em que o fato aconteceu”, disse o comunicado. A corporação também lamentou o fato. “Presta à família do militar todo o apoio que é possível nesse momento de dor”, concluiu.