A jovem de 19 anos que planejava um massacre em uma escola do Recanto das Emas, no Distrito Federal, será internada compulsoriamente. A decisão é da juíza plantonista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Na manhã deste domingo (23/5), policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e da Divisão de Operações Especiais (DOE) cumpriram a ordem judicial.

Entenda o caso

A jovem passou a ser investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), após policiais dos EUA mapearem informações de indivíduos que teriam a intenção de cometer atos graves de violência no DF. A Coordenação do Laboratório de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça repassou as informações para a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PCDF).

A partir de publicações na internet, os policiais civis do DF localizaram o endereço da suspeita e cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência, onde apreenderam dois simulacros de arma de fogo que estariam sendo utilizados em treinamento para o dia do massacre; duas máscaras; celulares; e dois cadernos com anotações.

Em entrevista ao Correio na sexta (21/5), o delegado Dário Freitas, da DRCC, afirmou que a jovem confessou o crime. E que as investigações continuam, uma vez que pode haver outros suspeitos e novos desdobramentos.