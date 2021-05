Inmet prevê chuva no fim da tarde deste domingo (23/5) no DF

AS Ana Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A seca nem bem começou no Distrito Federal e já tem gente clamando pela chuva. Se você faz parte deste grupo, anime-se! Em entrevista ao Correio na manhã deste domingo (23/5), o meteorologista Mamedes Luiz, do Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), afirmou que as condições climáticas abrem a possibilidade para registro de chuvas no fim da tarde e início da noite.

Antes das precipitações deste domingo, o céu fica coberto por nuvens e faz muito calor. Os termômetros podem marcar até 32ºC, mais do que o dobro da temperatura mínima registrada na madrugada: 14ºC. A combinação de calor e seca, já faz florir os primeiros ipês roxos na capital. A romaria à plantação de girassóis às margens da rodovia que leva à cidade de Unaí já começou. Impossível não se encantar com o dourado das flores contrastando com o céu azul do DF.

Quanto à umidade relativa do ar varia entre 92% e 30%. Quem nasceu no quadradinho ou vive aqui há algum tempo já sabe: é preciso reforçar os cuidados com a hidratação e com a pele. Mesmo com o céu nublado, usar protetor solar é indispensável.

E o frio?

O frio também começa a bater na porta. A pouco menos de um mês para o início oficial do inverno, a temperatura começa a cair e, no meio da próxima semana, a tendência é de que os dias fiquem mais frios. A tendência é de que, de agora em diante, as chuvas fiquem cada vez mais raras. Ano passado o DF enfrentou mais de 100 dias dias sem cair um pingo d'água.