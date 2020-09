CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira, o Distrito Federal completa 119 dias sem chuva. Mas, ao que tudo indica, o alívio da seca chega ainda hoje. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que chova a partir do fim da tarde. Leitores do Correio estão convidados a registrar as primeiras chuvas após a estiagem no Distrito Federal - as melhores fotos serão veiculadas em nossas redes para centenas de milhares de pessoas.

Enquanto a chuva não chega, o tempo ficará semelhantes aos dias anteriores, com temperatura alta e baixa umidade. Embora o céu tenha amanhecido mais nublado, o sol pode aparecer no decorrer do dia.

A temperatura mínima, 16ºC, foi registrada nas primeiras horas da manhã, em Águas Emendadas, em Planaltina. A máxima pode chegar a 35ºC, à tarde. No último sábado (19/9), o DF registrou o dia mais quente do ano, com 35,5ºC.

A umidade relativa do ar varia entre 70% e 15%. Mesmo com as chances de chuva, o índice continua baixo e requer atenção com a saúde, como ingerir bastante líquido, usar roupas leves, evitar exercício físico ao ar livre entre 10h e 16h.

Queimadas

O clima seco também aumenta as chances de queimadas. No último sábado (18/9), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal atendeu 98 chamados para ocorrências de incêndio em vegetação, totalizando uma área de 201 hectares.

No domingo (20/9), os atendimentos chegaram a 102 chamados, com uma área afetada de 260 hectares. A principal ocorrência nesse dia, em tamanho e complexidade, atingiu a região do Tororó, em São Sebastião. O incêndio, de grandes proporções empregou boa parte do efetivo da Operação Verde Vivo, que conta diariamente com cerca de duzentos militares e quarenta viaturas, além do avião NIMBUS, aeronave específica para incêndios em vegetação.



Em 2020, já foram atendidas 6.172 ocorrências, somando uma área queimada de 17.480 hectares.

Fumaça

De acordo com o Inmet, há sinais de que fumaças, decorrentes das queimadas no Pantanal, cheguem ao céu do DF, mas a informação só pode ser confirmada mais tarde, quando os estudos meteorológicos serão concluídos. A mancha já cobriu o Sul da Bahia e passa por parte do Sudeste, podendo alcançar a capital federal ainda nesta semana.