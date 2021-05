Fogo em galpão em Samambaia Sul neste domingo (23/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros)

O incêndio no interior de um galpão, na quadra 302 de Samambaia Sul, assustou os moradores neste domingo (23/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram em um amontoado de madeira, lixo e entulho no interior do prédio, atualmente usado para eventos e feiras de veículos.



Segundo os militares, não havia ninguém no local quando o material entrou em combustão. “Por conta do tipo de material e condição de queima, gerou muita fumaça”, informou o Tenente Walmiro, oficial de informação pública da corporação.



Apesar de parecer uma ocorrência complexa, pela quantidade de fumaça, a extinção das chamas ocorreu sem maiores complicações.



Outro caso

Em janeiro deste ano, os bombeiros apagaram as chamas de um galpão de material reciclado, no Setor de Chácaras do Curral, no Paranoá. Na ocasião, também não houve vítimas. As causas de incêndios são apuradas pela perícia dos Bombeiros e demora, em média, 30 dias para que o laudo seja emitido.