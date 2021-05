CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Arquivo pessoal)

Amigos e familiares do bombeiro militar José Raimundo Gabriel de Carvalho se despedem dele a partir das 9h da manhã desta segunda (23/5), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. José Raimundo foi esfaqueado e baleado em um assalto, na noite de sábado (22/5), em Samambaia.

O crime

O bombeiro, a mulher dele e a filha do casal, de 3 anos, levavam uma sobrinha até uma parada de ônibus na Estação Furnas, de Samabaia, quando foram surpreendidos pelo acusado. De acordo com informações da Polícia Civil do DF (PCDF), vítima e autor entraram em luta corporal e, após pegar a arma de José Raimundo e atirar contra ele, o suspeito fugiu.

Na mesma noite do crime, policiais da 26ª Delegacia de Polícia prenderam o acusado em Samambaia Norte, horas depois do crime. A arma de fogo roubada do bombeiro estava escondida em um colchão jogado em um terreno baldio, ainda suja sangue.

Nota de pesar

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) lamentou a morte do sargento. De acordo com o órgão, José era militar da Reserva Remunerada da corporação, e estava lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP), unidade onde também atuou como instrutor. "A Corporação presta à família do militar, todo o apoio que é possível nesse momento de dor".