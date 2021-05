Polícia procura suspeito de matar dona de funerária no Paranoá

LP Luana Patriolino

(crédito: Arquivo pessoal)

Policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) procuram o suspeito de ter matado a pedradas a empresária Karla Pucci, 47 anos, na Quadra 9 do Paranoá. Valdemar Sobreiro Nogueira, 46 anos, se relacionava com Karla há 6 meses e eles moravam juntos. De acordo com informações da corporação, a mulher foi atingida na nuca por uma pedra de amolar faca que estava na copa da funerária em que os dois trabalhavam juntos. O corpo dela foi encontrado nu pelo próprio filho, por volta das 14h40 deste domingo (23/5).

Câmeras de segurança da loja registraram o momento em que Karla chega ao local no carro de Valdemar e entra no estabelecimento. Segundo os investigadores, as imagens mostram que não houve discussão ou movimento suspeito.

Depois, ela entra em um alojamento em que não há câmeras e Valdemar vai atrás. Em um intervalo de cinco minutos, o homem sai, tira a camisa suja de sangue, troca de roupa e vai embora. O crime teria acontecido por volta das 18h de sábado (22/5). Os dois moravam na mesma casa, em Sobradinho dos Melos, condomínio do Paranoá. Agora, os investigadores tentam encontrar o autor. A suspeita é de que ele tenha ido para a Bahia. Ele não tem passagens pela polícia.

Feminicídio

O crime de feminicídio é uma qualificadora para o assassinato de mulheres por razões da condição de sexo feminino, em contextos de violência doméstica e familiar ou de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

No Distrito Federal os casos são recorrentes, apesar da redução registrada em 2020. Em 9 de maio, Larissa Nascimento, 22 anos, foi brutalmente assassinada pelo companheiro, no Condomínio Del Lago, no Itapoã. Ela tinha um bebê de apenas 8 meses. O autor do crime, está preso.

Peça ajuda

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência; Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam): de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam): entrequadra 204/205 Sul, Asa Sul. Telefone: (61) 3207-6172