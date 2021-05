CC Caroline Cintra

A semana começou fria em todo o Distrito Federal e, ao que tudo indica, as temperaturas cairão ainda mais nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar de os termômetros terem registrado a mínima de 17ºC nas primeiras horas do dia, a sensação térmica em algumas regiões, como Brazlândia, foi de 12ºC, por volta das 7h30, devido ao vento.

Nesta segunda-feira (24/5), o céu ficará coberto de nuvens e há possibilidade de chuvas fracas a moderadas em áreas isoladas no período da manhã e início da tarde, conforme adiantou o meteorologista Cléber Souza. "Tem uma frente fria vinda da região Sudeste, passando pelo Centro-Oeste trazendo essas temperaturas mais baixas", explicou.

Semana fria

Para hoje, a temperatura máxima chega a 27ºC. A umidade relativa do ar, que semana passada ficou muito baixa, subiu, variando entre 90% e 40%.

De acordo com Cléber, a semana será um pouquinho mais fria e com muitas nuvens. Há chances de chuva apenas para esta segunda (24/5) e terça-feira (25/5), nos demais dias não essa previsão, apenas temperaturas baixas, principalmente à noite. A máxima não passará dos 28ºC.

Na última semana, o DF registrou a madrugada mais fria do ano, com mínima de 8,7ºC, porém, segundo o meteorologista, embora as temperaturas caiam nos próximos dias, o recorde ainda não será batido. "A massa de ar fria vinda do Rio Grande do Sul na semana passada não atingiu todo o continente, foi uma passada rápida. Sendo assim, a mínima esses dias fica em torno dos 16ºC. Não deve chegar a muito menos que isso", informou Cléber.