Homem fica ferido durante tentativa de latrocínio no Gama

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem, 31 anos, ficou ferido após ser vítima de uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) na madrugada desta segunda-feira (24/5), em uma via pública, na CL 01, no Gama. O crime aconteceu às 0h17.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima com duas perfurações na cabeça. No primeiro momento, foi feito um curativo compressivo nas feridas e, em seguida, o homem foi levado para o Hospital Regional do Gama (HRG), consciente e orientado.

O homem informou que foi vítima de um assalto e acabou sendo ferido. Até o momento, o agressor não foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.



Bombeiro assassinado em Samambaia

O bombeiro militar José Raimundo Gabriel de Carvalho, 55 anos, foi morto após ser esfaqueado durante um assalto próximo à estação de metrô Furnas, em Samambaia, na noite do último sábado (22/4). Ele ia buscar uma sobrinha na parada de ônibus quando foi abordado.

Segundo informações de um colega de trabalho que não quis se identificar, José tinha ido com a mulher buscar uma sobrinha na parada de ônibus. “Quando chegaram lá, um homem estava sentado e o sargento virou as costas para ele. O cara sacou uma faca e o atingiu pelas costas. Ele virou e continuou sendo esfaqueado até cair, foi quando tentou sacar sua arma para se defender”, contou ao Correio.

De acordo com o amigo, o bandido entrou em luta corporal com José Raimundo Gabriel, roubou a sua arma e baleou o sargento. “Foi atingido mais duas vezes. Uma equipe do Samu estava passando pelo local e foi abordada pela esposa dele”, disse. “Após várias tentativas de reanimação cardiopulmonar, o coração dele voltou a bater, porém, no centro cirúrgico, ele teve outra parada e não resistiu”, lamentou o bombeiro.

No último domingo (23/5), a Polícia Civil prendeu o suspeito de matar o bombeiro. De acordo com o o delegado da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), Rodrigo Carbone, a arma de fogo do bombeiro, usada pelo acusado para matá-lo, estava escondida em um colchão jogado em um terreno baldio, ainda suja de sangue.