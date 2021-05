Suspeito de feminicídio aparece casado com outra mulher em rede social

LP Luana Patriolino

Kátia Pucci foi assassinada no domingo, a pedradas - (crédito: Arquivo pessoal)

A vida passada de Valdemar Sobreiro Nogueira, 46 anos, principal suspeito de assassinar a pedradas a empresária Karla Pucci, 47 anos, ainda é um mistério. No entanto, aos poucos, o quebra-cabeças parece já ser montado. Informações obtidas pelo Correio mostram que Valdemar possuía um perfil nas redes sociais em que aparece casado com outra mulher.

Valdemar Sobreiro mantinha um relacionamento com a dona da funerária havia seis meses. Eles moravam juntos e, apesar do outro perfil não ter postagens desde o ano passado, ele usava uma outra rede para postar fotos com Karla Pucci. Ela foi encontrada morta pelo próprio filho, na tarde de domingo (23/5). De acordo com informações da polícia, a mulher foi atingida na nuca por uma pedra de amolar faca que estava na copa da funerária em que os dois trabalhavam juntos.

A investigação é da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Ao Correio, o delegado-chefe da DP, Ricardo Viana, disse que o homem é muito misterioso. “Ele não tem passagem nenhuma com o nome que se apresentou para ela. Então, não sabemos se é ele mesmo. Estamos investigando. Eles se conheceram por meio de redes sociais”, disse. “Pode ser que ele esteja forjando alguma coisa”, destacou.

O crime

Câmeras de segurança da loja registraram o momento em que Karla chega ao local no carro de Valdemar e entra no estabelecimento. Segundo os investigadores, as imagens mostram que não houve discussão ou movimento suspeito.

Depois, ela entra em um alojamento em que não há câmeras e Valdemar vai atrás. Em um intervalo de cinco minutos, o homem sai, tira a camisa suja de sangue, troca de roupa e vai embora. O crime teria acontecido por volta das 18h de sábado (22/5). Os dois moravam na mesma casa, em Sobradinho dos Melos, condomínio do Paranoá. Agora, os investigadores tentam encontrar o autor. A suspeita é de que ele tenha ido para a Bahia. Ele não tem passagens pela polícia.