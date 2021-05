Com pregão de R$ 332,6 mil, GDF comprará termômetros para escolas

SS Samara Schwingel

A compra faz parte dos preparativos para a volta às aulas presenciais - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal, por meio de um pregão eletrônico, publicado no Diário Oficial do DF desta segunda-feira (24/5), disponibilizou R$332,6 mil para a compra de termômetros clínico digital infravermelho de testa sem contato. Os itens adquiridos no processo serão destinados à Secretaria de Educação.

De acordo com o texto, as empresas interessadas podem fazer propostas desde já. As propostas serão abertas em 4 de junho deste ano.

Os materiais serão um reforço para a volta às aulas da rede pública de ensino. Tanto o governador Ibaneis Rocha (MDB) quanto o secretário de Educação do DF, Leandro Cruz, manifestaram a vontade de retomar as aulas presenciais na rede ainda este ano.

Na semana passada, teve início a vacinação contra a covid-19 de professores e funcionários de creches públicas e privadas do DF. A princípio, foram vacinados apenas 1 mil pessoas. Segundo estimativa da Educação, este grupo é composto por cerca de 12,5 mil pessoas.