SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu ampliar o horário de funcionamento de academias no Distrito Federal. Em novo decreto, a ser publicado nesta terça-feira (25/6), no Diário Oficial do DF, esses estabelecimentos poderão funcionar das 6h às 23h.

Atualmente, as academias funcionam das 6h às 21h. A informação foi divulgada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva no Palácio do Buriti, na tarde desta segunda-feira (24/5).

Segundo o secretário, como os outros estabelecimentos, as academias deverão respeitar o toque de recolher, que segue em vigor no DF, das 0h às 5h.