Latrocínios caem no DF no primeiro quadrimestre de 2021

CC Caroline Cintra PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O corpo do bombeiro militar José Raimundo Gabriel de Carvalho, 55 anos, foi velado na segunda-feira (24/5) no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Ele foi vítima de latrocínio no sábado. O caso chocou e acendeu o alerta sobre esse tipo de crime. Apesar disso, dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP) mostram que o DF teve redução de 57,8% no número de vítimas desse crime em comparação com os primeiros quatro meses de 2021 com o mesmo período de 2020. Foram oito vítimas no primeiro quadrimestre deste ano, contra 19 no ano passado. Os dados foram receberam última atualização em 3 de maio.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo Souza Ferreira, a diminuição dos casos de latrocínio é resultado da integração das forças de segurança. “Realizamos diversas ações com base nas manchas criminais e nos dados estatísticos, com isso, direcionamos a atuação das forças de segurança. A nossa equipe estuda o comportamento de cada região do DF e realizamos um esforço muito grande no combate aos crimes contra a vida, principalmente por meio da Operação Quinto Mandamento”.

Ontem, familiares e amigos foram ao sepultamento para se despedir do bombeiro. O sargento José Raimundo de Carvalho era militar da Reserva Remunerada da corporação e estava lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP), unidade onde também atuou como instrutor. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) lamentou a morte do sargento. De acordo com o órgão, José era militar da Reserva Remunerada da corporação. “A corporação presta à família do militar, todo o apoio que é possível nesse momento de dor”.

O crime ocorreu após o bombeiro, a esposa dele e a filha do casal, de 3 anos, levarem uma sobrinha até um ponto de ônibus na Estação Furnas do Metrô, de Samambaia Sul. Segundo informações da Polícia Civil do DF (PCDF), o militar reagiu a um assalto, e o suspeito tomou a arma dele, atirou e fugiu.

Na mesma noite do crime, policiais da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) prenderam o suspeito na região. De acordo com o delegado da unidade, Rodrigo Carbone, o suspeito surpreendeu a vítima com golpes de faca, roubou a arma e disparou os tiros contra José Raimundo, fugindo em seguida.

Segundo o coordenador da área de controle de armas do Instituto do Sou da Paz, Felipe Angeli, não há como avaliar prontamente a conduta do militar e qual o tipo de reação seria mais adequada, porque esse tipo de situação parte do imponderável. “A gente espera que o militar tenha sido bem treinado, pois faz parte da própria função desse militar avaliar o grau de uso da força para repelir uma agressão injusta a si ou a outro transeunte”, esclarece o especialista.

Para Angeli, o caso demonstra que, mesmo as pessoas treinadas, que fazem uso constante de armamento, como o bombeiro que era também instrutor, podem sofrer danos letais. “Esse resultado, infelizmente, é comum. Ou seja, pessoas que acham que estão armadas e vão estar protegidas, e o resultado é o contrário. A própria arma é utilizada para ferir ou matar a pessoa que acha que estaria protegida. Esse armamento acaba sendo desviado e sendo usado em crimes, pois saiu desse militar e passou a integrar o arsenal de bandidos. Essa ocorrência mostra que a arma de fogo é um excelente instrumento de ataque, mas não é bom para defesa”, afirma.

O caso mais recente de tentativa de latrocínio ocorreu na madrugada de ontem, no Gama. Um homem de 31 anos ficou ferido após ser assaltado e, em seguida, esfaqueado, em uma via pública. O Corpo de Bombeiros encontrou a vítima com duas perfurações na cabeça. A vítima foi levada para o Hospital Regional do Gama (HRG), consciente e orientada.



No detalhe

Confira os números de latrocínios no DF nos primeiros quatro meses de 2020 e 2021

2021

Janeiro: 2

Fevereiro: 4

Março: 0

Abril: 2

2020

Janeiro: 7

Fevereiro: 5

Março: 7

Abril: 0