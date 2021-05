ENTERRO

Vídeo: Amigos e familiares se despedem do militar assassinado no sábado O bombeiro militar José Raimundo Gabriel de Carvalho foi vítima de latrocínio no último sábado (22/5), quando levava a sobrinha a uma parada de ônibus em Samambaia. Velório ocorre nesta segunda (24/5), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga