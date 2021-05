Governo exonera secretário de Administração Penitenciária

JM Jéssica Moura

Agnaldo Curado será substituído por Geraldo Costa - (crédito: LUCIO BERNARDO JR)

O secretário de Administração Penitenciária, Agnaldo Novato Curado Filho, foi exonerado do cargo. A medida, assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) foi publicada nesta terça-feira (25/5), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Curado será substituído pelo então chefe de gabinete, Geraldo Luiz Nugoli Costa. Delegado aposentado da Polícia Civil, o novo secretário é formado em Direito e passou pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão no qual foi diretor do Departamento de Políticas de Justiça.

Agnaldo Curado também é delegado aposentado da PCDF e assumiu a pasta em setembro do ano passado, indicado pelo deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante). A Seape foi criada em maio de 2020, depois de ser desmembrada da Segurança Pública sob a justificativa de agilização dos processos.

A Seape é responsável pela "elaboração e aplicação de políticas criminais e penitenciárias, bem como pelo funcionamento das unidades orgânicas que atuam no âmbito da execução penal". Além disso, "compete, ainda ao órgão gerir, planejar, coordenar e supervisionar o emprego operacional das unidades que compõem o Sistema Penitenciário do DF".