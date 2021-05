Céu deve permanecer ensolarado no Distrito Federal, diz Inmet

LP Luana Patriolino

Esta semana, a temperatura mínima deve ser 14ºC - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA.Press)

O céu de Brasília vai permanecer claro e ensolarado, sem possibilidades de chuvas ou mudanças de temperaturas. Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal está entrando em seu período mais seco — quando as chances de tempo fechado são mais remotas. “A massa de ar seca deve reinar nessa região central do país”, afirma o meteorologista Heráclio Alves.



No Plano Piloto, a mínima para esta semana deve ser de 14°C e a máxima pode chegar a 29°C. Nas outras regiões administrativas do Distrito Federal, as temperaturas também ficarão estáveis: mínima de 15°C e máxima de 30°C.



A umidade relativa do ar varia entre 95% e 35% e, para o resto da semana, o tempo deve seguir esse padrão. “Céu com poucas nuvens e temperaturas em elevação”, destaca Heráclio Alves.

E o frio?

O frio também começa a bater na porta. A pouco menos de um mês do início oficial do inverno, a temperatura começa a cair e, no meio da próxima semana, a tendência é que os dias fiquem mais frios. De agora em diante, as chuvas ficarão cada vez mais raras. No ano passado, o DF enfrentou mais de 100 dias sem cair um pingo d'água.