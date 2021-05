PM Pedro Marra

Mirta e o marido, Alberto Fraga, foram diagnosticados com covid-19 em março - (crédito: Reprodução/Facebook)

Amigos e familiares lamentaram a perda de Mirta Fraga, aos 56 anos, por complicações causadas pela covid-19. Ex-presidente do Conselho da Mulher do Distrito Federal e esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM), Mirta morreu na madrugada desta terça-feira (25/5).

"Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam (...) Te amo e sempre te amarei! Meu coração fica pequeno pela sua ausência, mas fica gigante pelas nossas lembranças, pelos momentos de amizade e muito amor", escreveu Fraga, nas redes sociais.

Mirta estava internada desde 18 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, na Asa Norte. O casal foi diagnosticado com covid-19 na segunda semana de março. Alberto Fraga ficou cerca de uma semana internado na unidade, mas Mirta foi encaminhada para a UTI após o quadro de saúde piorar.

O governador Ibaneis Rocha publicou uma nota sobre a morte de Mirta. “Com muito pesar, recebi a notícia da morte de Mirta Fraga, esposa do ex-deputado federal Alberto Fraga, depois de uma longa internação por covid-19. Externo meus mais profundos sentimentos e condolências à família e amigos, esperando que encontrem conforto nesta hora de dor”, declarou o chefe do Executivo local.

O Democratas, partido do ex-deputado Alberto Fraga, também se solidarizou com o falecimento de Mirta. “Em nome do Democratas na Câmara dos Deputados, líder Efraim Filho expressa os sentimentos ao amigo e ex-deputado federal Alberto Fraga pelo falecimento de sua esposa Mirta. Que Deus abençoe a sua alma e conforte o coração do nosso amigo Fraga, familiares e amigos”, diz o partido, em nota.

Trabalho com irmão

Alexandre Brasil, 66, é irmão mais velho de Mirta, com quem trabalhou de 2006 a 2008 no Conselho da Mulher do DF, do qual ela foi presidente. No período, ele foi assessor jurídico no setor da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF). “Tive o prazer de conviver com ela nesses últimos 14 anos em Brasília, trabalhar com ela no conselho da mulher. Desenvolvemos vários projetos, em que atendemos mais de 70 mil pessoas. Quando ela estava internada, a preocupação dela era comigo aqui fora. Naquela época, ela fez um trabalho em parceria com o Ministério Público do DF (MPDFT) com nove núcleos de atendimento contra o agressor”, relata o irmão de Mirta.





Segundo Alexandre, ela demonstrava compaixão pelas pessoas ao redor. “Ela gostava do trabalho social que a gente fazia junto. Mas ela também gostava de festa, estava sempre alegre e preocupada com a família. Foi uma pessoa iluminada, sempre ajudando. Como ela trabalhava com mulheres vítimas de agressão, ia em qualquer lugar, perigoso ou não, e imediatamente se colocava dentro daquele contexto para ajudar as mulheres”, relembra.

Junto de Alberto, Mirta Fraga teve três filhos: Diego, Bruna e Thiago. Ela deixou dois netos e três irmãs e um irmão. Segundo familiares, o sepultamento está marcado para as 17h desta terça-feira (25), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.