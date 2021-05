SS Samara Schwingel

Com as novas doses, o DF deve dar sequência à vacinação dos grupos prioritários - (crédito: MINERVINO JUNIOR / D.A Press )

Segundo o 19º informe técnico do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira (25/5), o Distrito Federal deve receber mais 88.530 doses de vacinas contra a covid-19. De acordo com o documento, serão 78 mil doses da AstraZeneca/Oxford e 10,5 mil da Pfizer/BioNTech. A previsão da pasta federal é que as doses cheguem até esta quinta-feira (27/5).

Segundo o documento, os valores já consideram a reserva técnica de 10% das doses. Além disso, a recomendação expressa no informe é que cerca de 2 mil doses da AstraZeneca sejam utilizadas para vacinar trabalhadores de transporte aéreo, público que ainda não faz parte do público alvo da campanha de imunização do DF. A Secretaria de Saúde do DF, no entanto, afirmou, por meio de nota, que ainda aguarda uma confirmação do governo federal do quantitativo e da recomendação de uso das doses.

As outras recomendações do ministério consistem na continuação da vacinação de profissionais de saúde, pessoas com comorbidades e forças de segurança pública. As vacinas da Pfizer serão destinadas, também, para gestantes e puérperas. No DF, essas mulheres só podem se vacinar se também forem portadora de alguma comorbidade.