Covid-19: DF vacinou 19,5% das pessoas com a 1ª dose

EH Edis Henrique Peres

O Distrito Federal, desde o começo da vacinação na capital do país, em 19 de janeiro, imunizou 595.340 pessoas com a 1ª dose da vacina (D1) contra a covid-19. Enquanto a parcela da população que recebeu o reforço da vacina é de pouco mais da metade desse número: 305.938 pessoas.

Em termos percentuais, levando-se em conta que a população geral do DF é de 3.052.546, segundo os dados da Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), a capital do país possui 19,5% da população vacinada com o D1 e 10,02% imunizada com a 2ª aplicação (D2).

Os dados se referem ao Vacinômetro da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), atualizados nesta segunda-feira (24/5). Apenas neste dia, foram aplicados 4.731 D1 e 3.076 D2.

Em relação ao número de doses recebidas pela capital Federal, 53,3% são da CoronaVac, no total de 612.960 doses. Da AstraZeneca o DF recebeu 508,4 mil doses, ou 44.2%. Enquanto da Pfizer/BioNTech foram entregues 28.170 doses, o equivalente a 2,5%.