Dupla que vendia drogas em bares da Asa Norte é presa em operação da PCDF

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (25/5), a operação Xeque-Mate, que resultou na prisão de dois homens investigados por vender drogas em áreas nobres da capital, especialmente em bares situados na Asa Norte (veja o vídeo da operação abaixo).

Segundo as investigações conduzidas pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), a dupla usava imóveis no Varjão e na Asa Norte para servir como depósito dos entorpecentes. O alvo, de acordo com a apuração policial, era moradores de alto padrão do DF, principalmente frequentadores de bares.

Durante a operação, os investigadores encontraram diversas drogas, balança de precisão e dinheiro. Na delegacia, os dois foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, se condenados, estarão sujeitos à pena de reclusão de até 25 anos.



Outro caso

Nesta terça-feira, a 19ª DP (P Norte) prendeu uma mulher foragida da Justiça, de 45 anos, acusada de manter um depósito de drogas em uma casa na Chácara 125, do Setor Habitacional Sol Nascente. O marido dela, de 30 anos, também foi preso. Com o casal, os investigadores apreenderam cerca de 12kg de maconha.

O casal foi abordado no momento em que eles entraram na casa. No interior da residência, a dupla escondia 12 tabletes de maconha, sete porções da mesma droga, 300g de cocaína, uma balança de precisão e dinheiro.