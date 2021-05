Trio acusado de fazer reféns para roubar chácara em Brazlândia é preso pela PCDF

DD Darcianne Diogo

Grupo é investigado por cometer roubos em chácaras de Brazlândia - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (25/5), a terceira fase da operação Paz no Campo, que visa reprimir os crimes de roubos a chácaras em Brazlândia. Três homens, de 31, 37 e 39 anos, foram presos.

O trio é acusado de invadir uma chácara no Poço Azul, em Brazlândia, no começo de maio. Segundo as investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia, os autores estavam armados, renderam as vítimas e roubaram animais, como porcos e cabras e aparelhos eletrônicos.

"As investigações continuam no sentido de identificar outros integrantes da associação criminosa e localizar os objetos roubados", detalhou o delegado-adjunto da 18ª DP, Ronney Teixeira. Em 26 de abril, três homens foram presos no âmbito da operação Paz no Campo. O grupo teria cometido, ao menos, dois roubos em chácaras este ano.

"Esses criminosos eram violentos, cometiam os roubos sempre armados e amarravam, agrediam e subjugavam as vítimas durante a ação. Por fim, deixavam o local subtraindo aparelhos eletrônicos, jóias, dinheiro, eletrodomésticos e veículos das vítimas. Assim, além do prejuízo financeiro, elas ainda conviviam com o abalo psicológico causado pela violência dos criminosos", afirmou à época, o delegado Ronney.