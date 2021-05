Inmet prevê tempo mais seco e altas temperaturas na capital

LP Luana Patriolino

Há pouca probabilidade de chuva no DF nesta quarta (26/5) - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O tempo seco chegou ao Distrito Federal. Com o sol forte, umidade baixa e amplitude de temperaturas, a população deve redobrar os cuidados de hidratação e proteção da pele. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura para esta quarta-feira (26/5) deve chegar a 31°C.

A mínima é de 15°C. Para essa época do ano, as possibilidades de chuva estão cada vez mais remotas. “Não supera 30mm. Isso em média. Tem anos que chove um pouco mais, outros menos e tem anos que nem chove, inclusive. O valor é muito pequeno e, para esses próximos dias, não teremos mudança significativa”, afirma o meteorologista Olívio Bahia.

A umidade do ar também deve ficar mais baixa, chegando a 30%. “O ar começa a ficar mais ‘poluído’ porque não tem água para lavar. A chuva lava a atmosfera”, explica Bahia. O ano passado foi um dos mais secos da história do DF, com mais de 100 dias de estiagem.

Saiba como se proteger no dias secos de Brasília