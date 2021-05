JM Jéssica Moura

Conselheira do TCDF, Anilceia Machado é um dos alvos da Operação Pacare - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um dos alvos da Operação Pacare, deflagrada na manhã desta quarta-feira (26/5) pela Polícia Federal, é a conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Anilcéia Luzia Machado. Nas primeiras horas da manhã, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete e na residência da corregedora. Na sala do TCDF, os agentes copiaram dados do computador da conselheira.

A ação foi autorizada pelo ministro João Otávio de Noronha, que é relator de dois inquéritos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) que apuram a prática de crimes como peculato, corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e falsidade ideológica. Também há suspeitas de emprego irregular de verbas públicas e crimes licitatórios.

A suspeita é que o esquema envolva outras sete pessoas, entre agentes públicos e empresários, em um suposto esquema de pagamento de propina para beneficiar a iniciativa privada em processos no órgão relacionados a contratos da secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Além dos nove mandados de busca e apreensão, ainda foram determinadas a quebras de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos. Não há ordens de prisão ou perda da função pública.

Anilceia integra o TCDF desde 2006. Já foi administradora Regional de Sobradinho, coordenadora da Política do Idoso, na Secretaria de Estado de Assistência Social do DF e deputada distrital.

Durante um evento na manhã desta quarta, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou o caso. "Eu tenho uma parceria muito forte com o Tribunal de Contas do Distrito Federal, tem ajudado muito porque não tem travado as licitações das obras, mas tem que ser apurado melhor para saber o que está acontecendo", disse.