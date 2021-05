SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal deve ampliar a vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades que tenham 25 anos ou mais. A decisão foi tomada pelo Comitê de Operacionalização da Vacinação contra covid-19 na tarde desta quarta-feira (26/5), após reunião do grupo. O governador Ibaneis Rocha (MDB) confirmou a informação.

Segundo fontes da pasta ouvidas pelo Correio, a ampliação será possível com a chegada de mais 88,5 mil doses de vacinas previstas para esta semana. Além da inclusão da nova faixa etária, o GDF vai começar a imunizar os funcionários do Aeroporto de Brasília, como previsto no 19º Informe Técnico do Ministério da Saúde. A nova remessa de doses também será destinada para a finalizar a imunização dos profissionais de saúde federais e professores do DF.

Até o momento, todos estes grupos deverão aguardar por agendamento. Pessoas com comorbidades precisam se cadastrar previamente no site vacina.saude.df.gov.br. A Secretaria de Saúde local divulgará, nos próximos dias, como será a operacionalização de atendimento de todos os grupos.