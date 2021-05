LP Luana Patriolino

Ponte vai ajudar a aliviar o trânsito na região - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou, na manhã desta quarta-feira (26/5), a ponte de 40 metros de extensão sobre o Córrego Vicente Pires. A conexão fica na via marginal da Estrada Parque Ceilândia (DF-095), com destino à Estrada Parque Vale (DF-087). O objetivo é beneficiar os mais de 20 mil motoristas que passam pelo local todos os dias.

Na ocasião, Ibaneis afirmou que a cidade necessita de apoio na infraestrutura. “Sabemos muito bem o que a população daqui passou ao longo desses anos. Um sofrimento muito grande. Lama, poeira, sol, buraco e outras dificuldades de todas as naturezas”, disse.

O elevado liga a Rua 3 de Vicente Pires à Rua 1 do Jockey Club. A estrutura de 170 toneladas de vigas metálicas teve investimento de R$ 4 milhões e foi executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER). O governador definiu o momento como “sonho antigo”. “Tivemos o compromisso de transformar Vicente Pires em uma grande cidade para morar”, disse.

O diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior, destacou como deve funcionar na prática o trânsito depois da ponte. “Vai se criar um círculo interno dentro de Vicente Pires e o Jockey Club, liberando o trânsito na Estrutural apenas para quem quer ir e voltar do Plano Piloto para outras regiões administrativas”, explicou Fauzi.

Ibaneis lembrou ainda outras obras entregues nas semanas passadas, como a inauguração dos três hospitais de campanha contra a covid-19 e a revitalização da Avenida Hélio Prates. Segundo ele, o GDF prevê entregar o último lote de obras em Vicente Pires ainda neste ano. “Até a data em que nós assumimos, era uma cidade que vivia debaixo de lama e de poeira e nós pegamos essa cidade para transformar em local digno para as pessoas que resolveram morar aqui”, disse.