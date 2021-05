SS Samara Schwingel

A chegada de mais de 80 mil doses da vacina possibilitou ampliar o público-alvo - (crédito: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

A partir desta quinta-feira (27/5), as pessoas com comorbidades com 25 anos ou mais poderão agendar a vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal. A ampliação deste público foi possível com a chegada de 78 mil doses de AstraZeneca e 10.530 doses da Pfizer, na manhã desta quarta-feira (26/5), já considerando a perda técnica de 10%.

O agendamento poderá ser feito por meio do site vacina.saude.df.gov.br. As pessoas com comorbidades precisam apresentar, no dia da vacinação, um laudo médico comprovando a existência da doença declarada no cadastro prévio realizado. Além disso, é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de agendamento.

Os profissionais de saúde também terão mais vagas disponíveis a partir de sábado (29/5). Os conselhos têm até esta quarta-feira (26/5) para enviarem as listas de nomes finalizadas à Secretaria de Saúde. Depois deste prazo, não será mais possível atualizar o documento.

O DF também vacinará o grupo de profissionais aeroportuários, conforme orientação no Informe Técnico do Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O detalhamento de como será o agendamento e a vacinação desse novo público será divulgado assim que finalizado pelo Comitê de Operacionalização da Vacinação da SES.