PCDF coletará DNA de familiares de desaparecidos para auxiliar em buscas

DD Darcianne Diogo

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou, nesta quarta-feira (26/5), a participação na Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, iniciativa lançada na terça-feira (25/5) pelo governo federal para marcar a celebração ao Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. No DF, a coleta de material genético de familiares de pessoas desaparecidas e os exames de DNA serão realizados no Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA).

O projeto ocorrerá entre 14 e 18 de junho e tem por finalidade auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas por meio de exames de DNA e bancos de perfis genéticos. Para participar, os parentes devem entrar em contato com o IPDNA da PCDF entre esse período para marcar uma data e, posteriormente, comparecer ao Complexo da PCDF, próximo ao Sudoeste.

Podem doar o material genético familiares em primeiro grau da pessoa desaparecida, seguindo a ordem de preferência: pai e mãe; filhos e o genitor do filho do desaparecido; e irmãos. Os parentes podem colaborar, ainda, levando itens de uso pessoal da pessoa desaparecida, como escova de dente, aparelho ortodôntico, além de amostras como dente de leite e cordão umbilical. “A maioria desses desaparecimentos ocorre de maneira trágica, como tráfico humano, raptos, sequestros, homicídios, execuções, desaparecimentos forçados, políticos. [...] É preciso dar uma resposta para os familiares dos desaparecidos e um dos métodos é o exame de DNA”, frisou o diretor do IPDNA, Samuel Teixeira Gomes Ferreira.

Próximos passos



Após doar o DNA, os peritos vão analisar a amostra coletada para realizar o cadastro do perfil genético do familiar no banco de dados. Depois disso, será possível realizar o cruzamento de dados, que é atualizado diariamente com perfis de pessoas vivas desconhecidas e pessoas mortas não identificadas.

Caso seja identificado um possível parentesco com os dados de alguma pessoa encontrada viva ou falecida, os peritos informarão à delegacia ou ao Instituto de Medicina Legal (IML). Os parentes serão informados independente se o resultado por positivo para pessoa viva ou falecida.

Onde procurar?



Instituto de Pesquisa de DNA Forense, IPDNA, da Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF.

Endereço: Complexo da Polícia Civil, Lote 23, Bloco G, Edifício do Instituto de Pesquisa de DNA Forense, IPDNA.

Telefones: 61-3207-4365; 61-3207-4369.

E-mail: ipdna-desaparecidos@pcdf.df.gov.br

Oba: Esse e-mail estará disponível no final da tarde de hoje

Endereço do Ministério da Justiça:

www.gov.br/mj/desaparecidos