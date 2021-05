PMDF encontra 6kg de maconha dentro de pote de ração em canil

DD Darcianne Diogo

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, nesta quarta-feira (26/5), 6 kg de drogas que estavam escondidas em um canil de cachorro, dentro de um pote de ração, em uma chácara da Vila Roriz, no Setor Oeste do Gama. O proprietário do imóvel foi preso em flagrante.



Os militares patrulhavam pela região, próximo ao lixão, quando avistaram um homem dentro de um carro parado em frente a uma chácara. A equipe o abordou e não encontrou nada de ilícito no veículo. Aos policiais, o suspeito alegou que comprou a chácara em sociedade e mostrou a marcação da divisão.



Do outro lado do terreno, os policiais localizaram um canil trancado com correntes e cadeados.

Desconfiados, eles foram até a área e encontraram 6 kg de maconha dentro de um pote de ração. Três cachorros estavam no local. Ao ser questionado sobre os entorpecentes, o homem afirmou que as substâncias eram do outro proprietário. O segundo suspeito apareceu e confirmou a versão. Os dois foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) para registro de ocorrência.