JM Jonatas Martins*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 7/4/16)

O Distrito Federal começará a vacinar, em breve, o último grupo prioritário da campanha de combate à gripe. A partir de 9 de junho, serão vacinados os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão privados de liberdade ou sob medidas socioeducativas. O prazo para este grupo se estende até 9 de julho.

A campanha teve início em 12 de abril e mais de 236 mil pessoas foram imunizados contra a doença na capital. A meta do governo é vacinar pelo menos 90% das pessoas nos grupos prioritários, população estimada em 1.117.656 habitantes.

São 100 postos de vacinação espalhados por todas as regiões do DF. O horário de funcionamento e o endereço de cada um deles pode ser conferido aqui. É importante levar um documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação, que será atualizada.

A vacina protege contra três formas do Influenza (A H1N1, A H3N2 e B) e é aplicada em uma única dose para a maioria da população, à exceção de crianças menores de 9 anos de idade que nunca foram vacinadas contra o vírus. Elas receberão duas doses com intervalo de 30 dias entre elas.

O imunizante protege contra diversas infecções respiratórias. Assim, a vacina contra a gripe consegue reduzir o impacto e as chances das populações vulneráveis desenvolverem formas mais graves da doença. Além disso, a campanha ajuda a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde durante a pandemia de covid-19.

Grupos prioritários

A primeira fase da vacinação ocorreu de 12 de abril a 10 de maio. Os grupos prioritários desta etapa foram: trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres com até 45 dias de pós-parto, povos indígenas e crianças com idade entre 6 meses e 6 anos. A população que faz parte desse grupo e ainda não se vacinou pode procurar os locais onde se aplica o imunizante.

A segunda fase começou em 11 de maio e segue até 8 de junho. Pretende-se imunizar os professores de escolas públicas e privadas e os idosos com 60 anos ou mais. Esse público já pode buscar uma das 100 unidades básicas de saúde para receber a dose da vacina.

Dados do Governo do Distrito Federal mostram que, até o momento foram imunizados 89.730 crianças, 11.786 gestantes, 2.081 puérperas, 79.099 idosos, 13.089 professores e 40.342 profissionais da saúde.

Gripe e covid-19

Recomenda-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as aplicações das vacinas contra a gripe e contra a covid-19. A Secretaria de Saúde do DF indica que seja dada preferência para a imunização contra o coronavírus, pois se trata de um vírus mais agressivo e com maiores taxas de mortalidade. A maioria das unidades de saúde que atende a vacina contra a gripe não aplicará a vacina contra a covid-19.

Rede privada

A vacina contra a gripe também pode ser encontrada em diversas clínicas particulares em Brasília, para quem não faz parte de nenhum dos grupos prioritários. A média de preço é de R$ 130. Os valores variam entre R$ 110 e R$ 160, de acordo com levantamento feito pelo Correio. É possível parcelar, mas pode haver inclusão de juros.

Na maior parte desses centros médicos, o agendamento não é necessário e a pessoa precisa apresentar um documento de identidade com foto. Em relação ao plano de saúde, cada clínica tem uma política própria e recomenda-se que o interessado entre em contato para esclarecer as dúvidas.

Assim como as oferecidas pelo governo, as vacinas particulares devem proteger contra diferentes cepas do vírus Influenza definidas ano a ano, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer