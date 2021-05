Homem é preso na Asa Sul com mais de 600 arquivos de pornografia infantil

DD Darcianne Diogo

(crédito: Humberto Colaci/TV Bras?lia)

Investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) encontraram mais de 600 conteúdos pornográficos envolvendo crianças no celular de um homem durante a operação Occultatum, deflagrada nesta quinta-feira (27/5). O rapaz, funcionário de uma sorveteria da Asa Sul, é investigado pelos crimes de arquivo e produção de pornografia infantil e foi preso em flagrante.

Por meio do relatório produzido pelo Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil da Polícia Federal, os policiais civis do DF encontraram 46 conteúdos infantis pornográficos na conta do homem. Há indícios de que, ao menos, 12 desses materiais teriam sido produzidos pelo próprio suspeito.

Com as provas, a DPCA representou pelo mandado de busca e apreensão junto à 5ª Vara Criminal de Brasília, cumprido na manhã desta quinta-feira. Os objetos, como os celulares pertencentes ao autor, foram encontrados com ele, na sorveteria onde trabalha. No aparelho, a polícia encontrou um total de 643 arquivos contendo material pornográfico com crianças. Ele foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil.