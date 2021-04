Polícia Civil prende morador de Samambaia com pornografia infantil no celular

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta terça-feira (20/4), prendeu um homem de 29 anos, morador de Samambaia, com pornografia infantil armazenada no celular. Os policiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) efetuaram a sexta etapa da operação “Coleciona-dores”.

Após conseguir autorização judicial, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. A equipe encontrou no local materiais relacionados à pedofilia infantil armazenados no celular do investigado, que foi autuado em flagrante. A PCDF também apreendeu equipamentos eletrônicos que eram usados em condutas criminosas.

O homem foi detido e ficará à disposição da Justiça. A ação contou com o apoio do Instituto de Criminalística e é resultado de uma série de investigações que trabalham com a repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.

As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil podem chegar a 4 anos. Já para o crime de divulgação desse material, a pena é de 6 anos por cada compartilhamento realizado.