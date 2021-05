Vacinação por faixa etária mais perto de recomeçar

SS Samara Schwingel

Novas orientações para a campanha de vacinação contra a covid-19 devem mudar os rumos da imunização no Distrito Federal. Em reunião realizada na tarde de ontem, a comissão intergestores tripartite (CIT), formada por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems), autorizou estados e municípios a ampliarem a campanha para pessoas sem comorbidades abaixo dos 60 anos. Em coletiva no Palácio do Buriti, o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, afirmou que a decisão será seguida pelo GDF.

De acordo com a determinação da CIT, estados e municípios que “não apresentam demanda ou tenham demanda diminuída” para a vacinação contra o novo coronavírus entre os grupos que apresentam maior vulnerabilidade — como pessoas com comorbidades — poderão iniciar a vacinação do público geral. “Vamos seguir”, garantiu Okumoto na coletiva. Após o evento, o secretário explicou que as decisões da CIT devem ser acatadas, mas que dependem de outros fatores. “A tripartite é soberana, vamos seguir a determinação. Mas depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde”, explicou ao Correio após a coletiva.

A expectativa é de que o DF receba mais doses de vacinas na próxima semana. Caso o ministério encaminhe doses carimbadas para o uso na população por faixa etária, há chances de que o GDF inicie o processo de imunização deste público em breve. Porém não há uma previsão de quantas doses virão nem quando.

Ampliação mais recente

A partir das 12h de hoje, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai disponibilizar mais 70 mil vagas para pessoas com comorbidades agendarem a vacinação contra a covid-19. A ampliação mais recente da campanha inclui pessoas com comorbidades de 25 anos ou mais. O atendimento a esse novo público começa amanhã em unidades a serem definidas pela pasta. A ampliação foi realizada após a chegada de mais 88,5 mil doses de vacinas — remessa que também possibilitará o início da vacinação de aeroportuários por meio de listas a serem enviadas pela Inframerica.

As pessoas com comorbidades que desejarem se vacinar podem agendar o atendimento por meio do site vacina.saude.df.gov.br. No dia de aplicação da primeira dose, é importante levar documento de identificação, cartão de vacinação, comprovante de agendamento e, no caso de pessoas que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), um laudo médico original comprovando a existência da doença declarada no cadastro.

Em coletiva na tarde de ontem no Palácio do Buriti, o secretário de Saúde Osnei Okumoto informou que, da nova remessa de vacinas recebidas pelo governo local, 2.083 doses serão reservadas para aeroportuários de Brasília. Segundo ele, não será necessário agendamento, mas a Inframerica, administradora do aeroporto, precisa enviar uma lista com nomes e cargos a serem priorizados. “Com base nessa lista, será iniciada a vacinação”, disse.

Profissionais de segurança pública também serão contemplados com 2.601 doses e serão contemplados os servidores definidos por lista da Secretaria de Segurança Pública. Para esses dois grupos ainda não há data para o início da imunização.

Andamento da vacinação

Também durante a coletiva, Osnei afirmou que a pasta percebe que, em alguns momentos, há uma baixa procura pelos imunizantes nos postos de saúde. Porém o secretário reforçou que o GDF não armazenará as vacinas por muito tempo. “As doses que não forem utilizadas (por falta de procura) serão disponibilizadas para outras pessoas que realmente queiram se vacinar”, completou.

Ontem, o atendimento no drive-thru do Estacionamento 13 do Parque da Cidade estava tranquilo e com baixo fluxo. Emy Zaha, 77 anos, é funcionária pública e foi uma das pessoas que foram ao ponto para se vacinar. A moradora da Asa Sul recebeu a segunda dose. “Com certeza vou me sentir mais segura”, disse. Até o momento, 615 mil pessoas se vacinaram com a primeira dose (D1) e 315 mil, com a segunda (D2). Ontem foram 5.687 e 3.783 aplicações de cada, respectivamente.

Nas últimas 24h, o DF registrou 1.205 casos e 32 óbitos por covid-19, totalizando 402 mil infectados e 8.569 mortos desde o início da pandemia. A taxa de transmissão está em 0,98. Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 870,7, valor 0,14% menor do que o registrado há duas semanas; a de mortes está em 21, o que representa uma queda de 34,6%.

Ontem, a rede pública operava com 90% de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) voltados para o tratamento da covid-19, sendo que, de 462 leitos, 225 estavam ocupados, 25 vagos e 212 bloqueados. Na rede privada, a taxa de ocupação era de 87,50%. Dos 310 leitos, 219 estavam com pacientes, 31 livres e 60 bloqueados.

