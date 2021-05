Covid-19: DF tem maior número de casos em 10 dias

AI Ana Isabel Mansur

Taxa de transmissão da covid-19 segue em 0,98 no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (27/5), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou mais 32 óbitos e 1.205 casos de covid-19 — maior registro em 10 dias. No total, são 402.182 pessoas infectadas, das quais 385.481 (95,9%) são consideradas recuperadas. As mortes pela doença na capital federal somam 8.569.

A média móvel de casos segue em estabilidade e praticamente não se alterou em relação a 13 de maio, 14 dias atrás — o cálculo está em 870,7 nesta quinta (27/5), valor 0,14% maior do que o das duas últimas semanas.

Por sua vez, a média móvel de mortes continua em queda e fechou em 21, número 34,6% menor do que o cálculo de 13 de maio. Entre as mortes confirmadas pela SES-DF, oito ocorreram nesta quinta (27/5) e 16, na quarta (26/5). Os óbitos restantes, à exceção de um ocorrido em 16 de abril, são de maio.

A taxa de transmissão da covid-19 no DF segue em 0,98 — cada 100 pacientes com a doença podem infectar outros 98. O índice é usado como termômetro da pandemia.

Perfis

Das 32 pessoas cujas mortes foram contabilizadas pela Secretaria de Saúde nesta quinta (27/5), quatro eram moradoras de Goiás e 10 tinham menos de 59 anos. Apenas oito pacientes não apresentavam nenhuma comorbidade.

Doença cardiovascular acometia 19 pessoas e distúrbios metabólicos, 15. Imunossupressão e nefropatica atacavam três vítimas cada. Dois pacientes sofriam de pneumopatia e uma pessoa era obesa. Vinte pessoas vieram a óbito em unidades públicas de saúde do DF.

As três regiões administrativas do DF que concentram os maiores registros de casos de covid-19 são Ceilândia (44.716), Plano Piloto (38.398) e Taguatinga (32.142). Com quatro mortes em 24 horas, Ceilândia também lidera a lista de RAs com mais mortes em docorrência da doença, em um total de 1.354 vidas perdidas. Taguatinga (852) e Samambaia (653) vêm em seguida. Taguatinga registrou seis mortes em 24 horas e Samambaia, duas.