DF terá tempo com sol e temperatura estável nesta sexta (28/5)

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O sol vai predominar no Distrito Federal nesta sexta-feira (28/5). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o tempo permaneça estável durante o fim de semana. As temperaturas devem variar entre 12°C e 29°C, com poucas nuvens e predomínio de dia ensolarado.

A umidade relativa do ar também deve permanecer na mesma faixa, variando de 95% a 30% ao longo dos dias. “Pela climatologia, já estamos no período seco”, ressalta o meteorologista Mamedes Luiz Melo. Durante os próximos dias, não existe possibilidade de chuva na capital federal. “A tendência é continuar sol e clima parecido com o que estamos agora”, aponta o meteorologista.

Mesmo com a umidade um pouco mais baixa, o DF ainda não está no período mais severo na seca. “Em termos de baixa umidade, os meses mais críticos são agosto e setembro”, explica Mamedes Luiz.

Amplitude de temperatura

Até o dia 21 de junho, estaremos no outono. Essa é a estação do ano que sucede o verão e antecede o inverno. Por ser um momento de transição, é caracterizado pela queda gradativa na temperatura durante o dia.