Inmet prevê dia de céu claro e poucas nuvens nesta quinta (27/5)

CB Correio Braziliense

Temperaturas mais amenas são características dessa época do ano - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta quinta-feira (27/5), com céu claro e com poucas nuvens. Sem previsão de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada na capital foi de 16ºC. A temperatura máxima, segundo o órgão, deve alcançar em torno de 29ºC ao longo do dia.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% a 35%. No último domingo (23/5), havia chance de chuva no DF para a semana. Porém, o meteorologista do Inmet, Cleber Souza informa que não há previsão de chuva para os próximos dias. Conforme ele explica, o domínio da massa de ar seco sobre a região central do Brasil, que tem causado falta de chuva no DF e umidades baixas, continua.

“Estamos no outono, e a massa de ar continental que predomina no centro do Brasil começa a ganhar força. Por isso, as chuvas praticamente não ocorrem nessa época do ano”, afirma. De acordo com o meteorologista, a massa de ar que começa a predominar sob o centro do Brasil impede que as frentes frias atuem na região do DF. “Teve uma frente fria que passou durante o início da semana passada, mas a massa de ar seco não deixou que ela chegasse aqui”, informa.

Segundo Cleber, a frente fria aumentou a nebulosidade e a chance de chuviscos no início da semana, o que não aconteceu. “Isso porque a massa de ar está tão seca que favorece o sistema e perde a intensidade. Isso melhorou a qualidade do ar e a temperatura caiu nos últimos dias. Mas, agora, voltou a predominar e não há chance de chuva para os próximos dias”, garante.