Governo do DF inaugura hospital acoplado de Samambaia

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou nesta sexta-feira (28/5) o hospital acoplado de Samambaia, que servirá de apoio para o enfrentamento da covid-19. A unidade foi construída em 35 dias. No entanto, a previsão inicial era entregar a estrutura no início deste mês. Erguido como uma extensão do Hospital Regional de Samambaia (HrSam), o anexo tem mais 102 leitos para pacientes acometidos pela doença, sendo 98 de enfermaria e quatro de isolamento.



Na ocasião, Ibaneis ressaltou que HrSam não consegue mais atender a alta demanda dos moradores da cidade. “O hospital tem aproximadamente 20 anos e não tinha passado por nenhuma ampliação. A população da região cresceu muito e aproveitamos esse momento de pandemia para fazer a expansão”, disse.



Ibaneis também afirmou que vai abrir outras duas novas unidades de atendimento. “Eu sou um homem de missão. Ainda quero construir mais dois hospitais iguais a esse: Planaltina e Paranoá. Nós vamos conseguir, sim, mais recursos para fazer mais hospitais acoplados para atender a população da região norte e do Paranoá — que precisam muito”, ressaltou.



Perguntado se criaria novas normas de restrição caso o número de infecções na capital federal volte a crescer, o governador descartou a possibilidade. “Sem novas medidas. A [única] que estamos tomando é prorrogar os contratos que já existem em pleno funcionamento no Hospital da PM, de Santa Maria e de Base para que a gente possa ter aberto esses 270 leitos atendendo a população do Distrito Federal”, disse.



O governador também expressou preocupação com as novas variantes da covid-19. “Essa doença tem matado muita gente e nos preocupa muito. Cada vez mais estão chegando mais cepas novas que estão entrando no Brasil e é quase impossível separar a população dessas cepas”, destacou.

Estrutura

A estrutura tem área de 1 mil m² e fica em um terreno no qual funcionava um estacionamento. A administração será gerida pelos próprios servidores da Secretaria de Saúde do DF e começará a receber pacientes a partir de segunda-feira (31/5).



A construção da unidade acoplada ao HRSam recebeu R$ 4 milhões em doações de empresas da área de saúde, como as redes D'Or São Luiz e Dasa Ímpar, além do Comitê Todos Contra a Covid-19 — composto por integrantes do Executivo local e empresários —, que contribuiu com R$ 2 milhões. O Instituto BRB forneceu R$ 3 milhões, totalizando R$ 9 milhões em investimentos.