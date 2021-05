Caesb retoma atividades presenciais a partir da próxima terça

CB Correio Braziliense

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai retomar as atividades de forma presencial a partir da próxima terça-feira (1º/6). O atendimento nos escritórios regionais estará disponível mediante agendamento, que pode ser feito pelo site da Caesb, no ícone de autoatendimento.

A companhia reforça que todos os serviços presenciais também estão disponíveis nas plataformas digitais e pede que os usuários priorizem o atendimento virtual. Pelo aplicativo de autoatendimento, os usuários podem informar vazamento na rua, solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, desobstrução de esgoto, além de informações sobre consumo de água, consulta de protocolos, entre outras opções.

O site oficial da Caesb disponibiliza atendimento para parcelamento de débitos, primeira ligação de água, autoleitura, religação de água, ressarcimento de danos, interferência de rede e situação de débito, entre outras opções.

A Central de Relacionamento com o Cliente, pelo telefone 115, é outro canal que pode ser utilizado. A Central 115 dispõe de autosserviços em modo digital, conhecida como URA – Unidade de Resposta Audível. Ao ligar para a central, o usuário é atendido por um robô, que oferta serviços e informações diversas, como consulta de débitos pendentes e segunda via de contas; revisão de contas; consulta de falta de água; solicitação de desobstrução de esgoto; solicitação de conserto de vazamento de água (no hidrômetro e na rua); consulta do andamento de protocolos; informações sobre tarifa social, alteração de titularidade e protesto de contas.

Home office

Desde 15 de março, os empregados da companhia vinham exercendo suas atividades em regime de teletrabalho, atendendo ao decreto do GDF que estabeleceu o formato para evitar aglomeração nas unidades e garantir a saúde dos colaboradores e usuários.

O retorno presencial exclui os empregados do grupo de risco, sem o protocolo completo de vacinação, e as gestantes. Os colaboradores deverão seguir o protocolo de retorno elaborado pela Caesb, com as informações necessárias para o retorno seguro e responsável.

Conheça os canais de atendimento: