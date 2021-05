CB Correio Braziliense

Ao todo, serão substituídos 588 ramais nessa quarta fase - (crédito: Cristiano Carvalho/Caesb)

Na próxima segunda-feira (17/5), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) inicia a quarta etapa do Plano de Manutenção Preventiva Programada de Substituição de Ramais, instalações que ligam a rede geral de água da rua com a rede interna do imóvel.

O objetivo da ação é diminuir os vazamentos nas tubulações de água e, consequentemente, o índice de perdas da companhia, o que resultará em maior confiabilidade do sistema de fornecimento.

Uma das metas do plano também é melhorar as redes e os ramais de distribuição de água em todo o DF. Ao todo, serão substituídos 588 ramais nessa quarta fase, com duração aproximada de 60 dias. Em Samambaia, serão substituídos 301 ramais, sendo 114 na QR 413 e 187 na QR 415. Já na QNP 09 de Ceilândia, serão substituídos 267 ramais.

De acordo com a Caesb, Ceilândia e Samambaia foram escolhidas por apresentarem infraestrutura antiga, que demanda maior manutenção pelo elevado índice de vazamentos da tubulação.

Ações

O trabalho desenvolvido é uma ação preventiva e não gera custo para os clientes. Durante a execução dos serviços, os técnicos da companhia farão a manutenção de redes de água e substituições de ramais prediais, assim como inspeções, levantamento de dados e pesquisa de vazamentos.

No caso de serviços externos, está prevista a recomposição de pavimentação asfáltica; e, internamente, nas residências, a companhia deve realizar a recomposição de calçadas, muretas e paredes onde for realizado o serviço.

Para a execução desse trabalho, eventualmente será necessário acessar a residência dos moradores. Os empregados da Caesb estarão uniformizados, portando crachá de identificação, e vão adotar todas as medidas de prevenção à covid-19, como o uso de máscaras e álcool gel. Em caso de portão fechado, será deixado um aviso de comparecimento com as devidas instruções.

Cronograma

O Plano de Manutenção Preventiva Programada de Substituição de Ramais teve início em novembro de 2020. O projeto prevê a substituição de 20.360 ramais prediais de água até 18 de fevereiro de 2022. O contrato permite que esse número chegue a aproximadamente 30 mil. Já foram contempladas as regiões do Gama, Jardim Botânico, Ceilândia e Samambaia.

Uma das afirmações do Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) é que os vazamentos em ramais prediais são os principais responsáveis pelas atuais perdas do sistema. Dessa forma, há a recomendação de uma gestão da infraestrutura, englobando a instalação e manutenção das tubulações onde os ramais estão incluídos.

Eles devem ser padronizados e executados com material de mais qualidade. Em cenários desejáveis de redução do índice de perdas da Caesb, 2% dos ramais prediais devem ser substituídos por ano em locais onde ocorre maior incidência de vazamentos.

Mais informações podem ser obtidas por meio da Central de Relacionamento com o Cliente – 115 e pelo escritório on-line, no site www.caesb.df.gov.br.

Com informações da Caesb