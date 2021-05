Ex-guitarrista do Capital Inicial é acusado de agressão contra a companheira

CB Correio Braziliense

(crédito: Pixabay)

Loro Jones, ex-guitarrista da banda Capital Inicial, foi acusado de agressão contra a companheira. Marília Avelino registrou um boletim de ocorrência na 12ª DP de Taguatinga na madrugada da última quinta-feira (27). Segundo ela, o músico socou sua cabeça e a xingou de “vagabunda”, “piranha” e “safada”.

A mulher teria chamado a Polícia Militar, mas o guitarrista teria fugido. O músico, cujo nome real é Antônio Marcos, teria voltado para a casa e Marília chamou novamente a polícia. O casal estava junto há mais de 14 anos e vivia em Vicente Pires.

O Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras considerou o uso de medidas protetivas de urgência. Dessa forma, Loro Jones fica proibido de se aproximar da mulher e de testemunhas por menos de 300 metros.

De acordo com a decisão do juiz Rodrigo Otávio, o guitarrista também está proibido de manter contato com Marília Avelino por qualquer meio de comunicação e deve se afastar do local de convivência com a mulher, podendo levar consigo apenas os bens de uso pessoal.

O processo nota que as informações “apontam para desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se afigura aconselhável, ao menos por ora”. Além disso, os fatos mencionados demonstram “a necessidade de afastamento entre as partes, sob pena de se abrir oportunidade para um desfecho indesejado”.

A proibição de aproximação e de contato entre eles deverá ser respeitada por ambos. Será decretada a prisão preventiva caso haja o descumprimento das medidas determinadas. O caso é investigado pela 38ª DP de Vicente Pires como possível violação à Lei Maria da Penha.





A reportagem entrou em contato com o músico e aguarda retorno. Os advogados não foram localizados, mas o espaço segue aberto para manifestações.