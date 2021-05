Governador Ibaneis Rocha inaugura 8ª Delegacia de Polícia na Estrutural

CM Cibele Moreira

(crédito: Cibele Moreira/CB/D.A Press)

A primeira delegacia de polícia da Estrutural foi entregue para a população da região administrativa neste sábado (29/5). O espaço funcionará 24h por dia, de segunda a segunda, e pretende dar mais segurança aos moradores da região. A inauguração da 8ª Delegacia de Polícia contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além de autoridades do governo.

Durante o evento, foi anunciado um pacote de obras para a região como construção de escolas, unidade básica de saúde (UBS), unidade de pronto atendimento (UPA), quartel para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quartel da Polícia Militar do DF e um papa entulho.

Na solenidade, o governador assinou a ordem de serviço para a construção do anel viário que permitirá a retirada do fluxo de caminhões de dentro da cidade.

"Estamos com vários programas para atender a comunidade aqui na Estrutural, uma comunidade muito carente que vem de uma invasão. Vamos fazer um trabalho completo de trazer os serviços públicos pra cá. Nós estamos preparando isso agora, com essa primeira entrega, e ao longo dos meses nós vamos soltar várias obras na Estrutural", destacou o chefe do Executivo.