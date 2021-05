Governador estuda abrir vacinação para a população abaixo dos 59 anos no DF

CM Cibele Moreira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou neste sábado (29/5) que pretende ampliar a vacinação contra a covid-19 para a população abaixo dos 59 anos. Atualmente, estão sendo vacinados os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades acima dos 25 anos e com deficiência permanente, gestantes e puérperas. Profissionais da Saúde, da Educação e da Segurança Pública também fazem parte dos grupos prioritários contemplados para receber os imunizantes.

"O que nós temos feito, ultimamente, é seguir as orientações do Ministério da Saúde com os públicos prioritários. O que nós vamos fazer agora, com a diminuição da procura pelas vacinas, é abrir exatamente para aquelas escalas que vem desde os 59 anos até chegar aos 18", afirmou Ibaneis durante evento de inauguração da 8ª Delegacia de Polícia da Estrutural.

De acordo com o governador, a ideia é ir vacinando a população em geral junto com os grupos prioritários. "Tenho uma reunião na segunda-feira (31/5), com o pessoal da Saúde, exatamente para a gente fazer esse escalonamento e anunciar", destacou o chefe do Executivo.

Neste final de semana, o Distrito Federal conta com seis pontos de vacinação contra a covid-19. Os locais vão funcionar no modelo drive-thru, das 9h às 17h. As doses serão aplicadas apenas aos idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades (a partir dos 25 anos), pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas.

Quem tem alguma comorbidade precisa agendar a vacinação no site da Secretaria de Saúde. É necessário levar documento de identificação, comprovante de agendamento e, no caso de pessoas que não são pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), laudo médico original comprovando a existência da doença declarada no cadastro. Os idosos precisam levar apenas um documento de identificação. Recomenda-se ainda levar o cartão de vacinação.

