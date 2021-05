Morador do DF que precisava de coração recebe órgão após 9 tentativas

Um morador do Distrito Federal com miocardiopatia isquêmica recebeu transplante de coração, neste sábado (29/5), após nove tentativas anteriores com órgãos não compatíveis. A história de Eric de Humberto de Moraes, 44 anos, mobilizou apoio da Força Aérea Brasileira (FAB), que trouxe o coração do Rio de Janeiro, e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que fez o transporte até o Hospital das Forças Armadas (HFA).O dia que marcou a história de Eric também representou uma conquista para a capital. O Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) alcançou a marca de 300 transplantes de coração, se destacando na captação de órgãos para pacientes do DF em outras unidades da Federação, como aconteceu com Eric. O ICDF é o único hospital de Brasília a realizar transplantes cardíacos em adultos e crianças pelo Sistema Único de Saúde (SUS).A operação ainda trouxe orgulho aos militares do Corpo de Bombeiros. Eles mobilizaram o helicóptero Resgate 4 na tarde deste sábado (29/5), com uma equipe mista de bombeiros e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e realizaram o transporte com rapidez: o coração pousou na Base Aérea de Brasília às 16h36, decolou de helicóptero rumo ao ICDF, no HFA, às 16h43 e chegou ao destino às 16h51.