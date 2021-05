JM Jéssica Moura

A segunda-feira (31/5) começa sem vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) para atender as crianças com covid-19 nos hospitais públicos e privados do Distrito Federal. Depois de se manter reduzida nas últimas semanas, a taxa de ocupação de leitos pediátricos chegou aos 100%, segundo os dados do painel InfoSaúde.

Com isso, todas os 10 leitos na rede pública para esse pára esse público estão ocupadas. Para os pacientes adultos, principal grupo acometido pela doença, a lotação é de 92,77% e restam 17 vagas para os casos mais graves. Em relação aos leitos neonatais, a ocupação é de 12,5%, já que apenas um recém-nascido está internado.

Desse modo, o índice geral de ocupação calculado pela secretaria de Saúde é de 90,51%. Dos 462 leitos mobilizados, 229 estão cheios, 199 estão bloqueados e outros 10 aguardam liberação.

Lista de espera

O tamanho da lista de espera se mantém estável se comparado às semanas anteriores: 12 pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus esperam por uma vaga.

Hospitais privados

Na rede privada, na qual há semanas os leitos pediátricos estão cheios, a situação não mudou, e ambos seguem ocupados. Com isso, não há mais leitos de UTI covid-19 para esse público.

Em relação aos leitos adultos, a taxa de ocupação é de 87,15%. Assim, restam 32 vagas nos hospitais particulares para esses pacientes. Ao todo, 311 leitos de UTI covid-19 foram mobilizados pela rede, mas 219 estão lotados e 60, bloqueados.