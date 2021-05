Sexta-feira (4/6) terá ponto facultativo no DF, diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

Com o ponto facultativo, o atendimento em serviços ligados ao GDF será opcional - (crédito: Ed Alvesw/C.B/DA Press)

O dia após o feriado de Corpus Christi, sexta-feira (4/6), funcionará com ponto facultativo no Governo do Distrito Federal. A informação foi confirmada ao Correio pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Ainda segundo o chefe do Executivo local, o decreto com a determinação deve ser publicado no Diário Oficial do DF (DODF) nesta terça-feira (1/6). Com o ponto facultativo, o atendimento em serviços ligados ao GDF será opcional.

Na quinta-feira (3/6) será o feriado de Corpus Christi, data celebrada pela Igreja Católica cerca de 60 dias após o domingo de Páscoa.