DF terá ponto facultativo nesta quinta-feira, 1º de abril

SS Samara Schwingel

Ainda não se sabe se a vacinação será mantida nesse feriado -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), optou por adotar o ponto facultativo para os servidores da capital nesta quinta-feira (1º/4). A informação, confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, é que a decisão deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial do DF ainda nesta segunda-feira (29/3).

Com a decisão, o GDF ainda estuda se a campanha de vacinação contra covid-19 será mantida ou pausada. Segundo Rocha, a intenção é que se mantenha, mas isso ainda depende de análise da Secretaria de Saúde. "Tudo depende da analise da secretaria, mas a ideia do governador é continuar a vacinação durante o feirado", afirmou, durante uma coletiva,no Palácio do Buriti, nesta segunda-feira (29/3).

Atualmente, no DF, podem se vacinar pessoas com 67 anos ou mais. A expectativa do GDF é que, ainda esta semana, o Ministério da Saúde envie mais 40 mil doses de vacinas. Se isso se confirmar, a intenção do governo local é ampliar a campanha para os profissionais de segurança pública que atuam na linha de frente, além de baixar a faixa etária.