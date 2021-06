Distrital lança frente parlamentar em defesa de bares e restaurantes

AI Ana Isabel Mansur

A deputada distrital Júlia Lucy (Novo) lançou frente parlamentar em defesa do setor de alimentação, bares e restaurantes. O objetivo é suprir as demandas do setor e apresentar condições de superar a crise causada pela pandemia da covid-19. O lançamento oficial foi nesta segunda (31/5).

"O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. Isto resultou em dívidas, demissões de colaboradores e falências para milhares de pessoas. Um transtorno para um segmento que gera importantes postos de trabalho, empregos formais, impostos, renda e inclusão socioeconômica no DF. Por isso, precisamos desenvolver, urgentemente, políticas públicas que possam mitigar os efeitos da pandemia e garantir o crescimento da nossa economia", avalia a deputada Júlia Lucy.

Entidades representativas, como Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do DF (Abrasel) e Sindicato patronal de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhobar), apontam que houve 20 mil demissões e fechamento de mais de 2 mil empresas do setor desde o início da crise sanitária.

Além da presidente, fazem parte da frente os distritais Rafael Prudente (MDB), Iolando (PSC), Valdelino Barcelos (PP), Reginaldo Sardinha (Avante), Delmasso (Republicanos), Cláudio Abrantes (PDT), Roosevelt Vilela (PSB) e Leandro Grass (Rede).

Retomada

No início do mês, o Governo do Distrito Federal lançou a primeira etapa do programa Pró-Economia. Trata-se de um pacote de 20 medidas para reaquecer a economia e garantir crescimento e geração de empregos em setores atingidos pela pandemia da covid-19. A inciativa vai garantir ainda a continuidade de programas sociais e de incentivo.