Após 50 dias de queda, média de mortes por covid-19 está estável no DF

AI Ana Isabel Mansur

A média móvel de mortes por covid-19 no Distrito Federal está em estabilidade em relação ao dado das duas semanas anteriores, após 50 dias de queda nos índices. O cálculo, que chegou a registrar diminuição de 42% na última semana, está em 26,71 nesta segunda-feira (31/5), queda de apenas 4% em relação a 17 de maio, 14 dias atrás.

O número estava caindo desde 12 de abril e no domingo (30/5), o decréscimo foi de 14%. Variações menores do que 15% são consideradas estáveis. A média móvel de infecções pela doença continua em estabilidade e está em 936,3 nesta segunda (31/5), valor 7,25% maior do que o contabilizado em 17 de maio.

A taxa de transmissão da doença, que mede a reprodução da pandemia, é de 0,99 nesta segunda (31/5). O índice quer dizer que cada 100 pessoas contaminadas com covid-19 infectam outras 99. O ideal é que a taxa permaneça abaixo de 1. Há quatro dias, o número estava em 0,98.

Nesta segunda (31/5), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), confirmou mais 28 mortes e 902 casos de covid-19. Com a atualização, o total de óbitos em decorrência da doença na capital federal chegou a 8.670, enquanto as infecções totalizam 405.903. Destas, 388.781 (95,8%) são considerados pacientes recuperados.

As 28 mortes confirmadas ocorreram entre 7 de maio e esta segunda (31/5), dia em que foram notificados três óbitos. Dez pessoas faleceram no domingo (30/5). Uma vítima era moradora de Goiás e 15 tinham menos de 59 anos. Apenas cinco pacientes não sofriam de nenhuma comorbidade.