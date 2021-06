Motorista embriagado que bateu em dois carros em Vicente Pires é preso

DD Darcianne Diogo

Homem foi preso por agentes da 38ª Delegacia de Polícia - (crédito: Divulgação )

Policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) prendeu em flagrante um homem, de 50 anos, acusado de dirigir embriagado e colidir com outros dois veículos. O caso ocorreu na noite de sábado (29/5) na Rua 03 de Vicente Pires.

Segundo as investigações, o homem passava com o carro, uma Chery Face em uma lombada, quando bateu em outros dois carros que estavam estacionados na via.

Após a colisão, o motorista estacionou o automóvel e foi até um bar próximo ao local para ingerir mais bebida alcoólica. No estabelecimento, agentes de plantão da 38ª DP encontraram o condutor e o prenderam.

O teste de bafômetro apresentou 0.74 miligramas de álcool por litro de ar, ou seja, o dobro da permitida (0,3). O homem foi conduzido à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), onde acabou detido pelo crime de embriaguez ao volante, estando sujeito à pena de seis meses a 3 anos de prisão. Foi arbitrada fiança ao autor em R$ 1 mil. Como o valor não foi pago, o rapaz foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.