Inmet prevê dia de sol e poucas nuvens nesta terça (1º)

(crédito: Ed Alves/CB/ D.A Press)

O mês de junho começou quente no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital federal amanheceu, nesta terça-feira (1º/6), com sol e poucas nuvens no céu. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 30ºC ao longo do dia.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada na capital foi de 13ºC, e a umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 30%. Ao longo do dia, poderá haver períodos de céu nublado, mas não há previsão de chuva, segundo o órgão. Conforme explica o meteorologista Mamedes Luiz Melo, a sensação de clima mais seco dos últimos dias se justifica pela climatologia do DF.

“Já estamos dentro do período seco, que inicia-se na segunda quinzena de maio e segue até a primeira quinzena de setembro. Por isso, já estamos sentindo o ar mais seco”, pontua. Segundo Mamedes, os meses mais secos são agosto e setembro. “Essa semana não está muito seca, mas ainda assim é perceptível”, reforça.